Мельничук о словах Гру про Исаева: «Он сам себе подписал приговор. Даня – очень хороший вратарь. Когда про тебя говорят соперники, ты еще больше мотивируешься»

Алексей Мельничук высказался о словах Бенуа Гру про Даниила Исаева.

«Локомотив» в финальной серии обыграл «Трактор » со счетом 4-1 и стал обладателем Кубка Гагарина.

Перед финальной серией тренер челябинского клуба Бенуа Гру сказал : «У «Локомотива » прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре».

– Как отнеслись к словам Бенуа Гру о вашем коллеге Данииле Исаеве?

– Он сам себе подписал приговор. Не надо будить... Даня – очень хороший вратарь. А когда про тебя говорят соперники, ты еще больше мотивируешься и становишься еще лучше.

– Тяжело быть за спиной лучшего вратаря КХЛ?

– Не знаю. Мы в сезоне поддерживали друг друга. Не скажу, что я сыграл мало. У меня 27 матчей, я доволен. Мы жили одной целью. Конкуренция трезвая и дружеская.

– Как не растерять амбиции первого номера?

– В сезоне они есть, а в плей-офф было наплевать, кто играет. Думаю, и мне, и ему тоже. Без разницы, кто привел команду к кубку. Я просто болел за него, переживал и был готов морально, – сказал вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук .