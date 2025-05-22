Буцаев о «Локомотиве»: «Со скучным хоккеем выиграть Кубок Гагарина не получится. Он не прагматичный, а системный. Они забили достаточно голов»
В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).
«Он не прагматичный и скучный, он системный. У каждого тренера есть система. Это система Никитина, которую он прививал, и работая в ЦСКА, и работая в «Локомотиве».
Эта система отработана годами, поэтому здесь каждый игрок – тот винтик пазла, который складывается, который приносит в копилку общего результата то, что от него требуется.
Поэтому говорить, что хоккей «Локомотива» скучный, наверное, неправильно. «Локомотив» забил достаточно голов. Выиграть Кубок Гагарина со скучным хоккеем не получится», – сказал олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев.
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