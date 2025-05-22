Семин о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина: «Она закономерна, потому что команда была лучше всех. Никитин провел блестящий сезон»

Юрий Семин высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина-2025.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

«Хотел бы поздравить хоккейный «Локомотив» с достойнейшей победой. Она закономерна, потому что команда на протяжении всего сезона была лучше всех.

Главный тренер Никитин молодец, провел блестящий сезон. Провел большую работу по приглашению игроков и по всему остальному.

Но есть и другая фигура – Яковлев , который сумел восстановить клуб после трагедии. Великолепную локомотивскую школу сделал. Внес большой вклад в развитие ярославского хоккея», – сказал бывший главный тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин.

Напомним, 7 сентября 2011 года под Ярославлем потерпел крушение самолет с хоккеистами «Локомотива». Погибли 37 игроков, тренеров и сотрудников клуба, а также семь членов экипажа.

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