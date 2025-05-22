Сушинский о Никитине: «Он один из лучших тренеров нового поколения. Выиграл два Кубка Гагарина, а еще сколько финалов было, про них тоже не надо забывать»

Максим Сушинский назвал Игоря Никитина одним из лучших тренеров нового поколения.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

Никитин выиграл Кубок Гагарина во 2-й раз , ранее он побеждал с ЦСКА.

– Никитин вошел в когорту элитных тренеров после второго Кубка Гагарина?

– Он один из лучших тренеров нового поколения, отличный специалист.

Выиграл два Кубка Гагарина, а еще сколько финалов было, про них тоже не надо забывать, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

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