Сушинский о Никитине: «Он один из лучших тренеров нового поколения. Выиграл два Кубка Гагарина, а еще сколько финалов было, про них тоже не надо забывать»
В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).
Никитин выиграл Кубок Гагарина во 2-й раз, ранее он побеждал с ЦСКА.
– Никитин вошел в когорту элитных тренеров после второго Кубка Гагарина?
– Он один из лучших тренеров нового поколения, отличный специалист.
Выиграл два Кубка Гагарина, а еще сколько финалов было, про них тоже не надо забывать, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Игорь Никитин – элитный российский тренер. Теперь официально
Радулов – MVP плей-офф! Заткнул всех, кто его списывал
Триумф «Локомотива» – лучшее, что случалось в КХЛ за последние годы
Чемпионские эмоции «Локомотива» – на льду и в раздевалке: Никитин наконец-то улыбался!