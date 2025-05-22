Исаев, Сергеев, Иванов – лучшие игроки финала Кубка Гагарина, Сурин – лучший новичок

КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина-2025.

В финале плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 в серии.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший 4 победы в 5 матчах финала с коэффициентом надежности 1,37. Он отразил 94,96% бросков.

Лучшим защитником стал Андрей Сергеев («Локомотив»), набравший 5 (0+5) очков в 5 играх с показателем полезности «+7». На счету Сергеева 6 силовых приемов, 7 блокированных бросков, 4 отбора шайбы и 1 перехват.

Лучшим нападающим признан Георгий Иванов («Локомотив»). Он набрал 4 (1+3) балла в 5 матчах с показателем полезности «+1». Его шайба во 2-м матче серии стала победной. На счету Иванова 10 силовых приемов, 7 блокированных бросков, 2 отбора шайбы и 1 перехват.

Лучшим новичком сиал Егор Сурин («Локомотив»), набравший 1 (0+1) очко в 5 играх. На счету Сурина также 8 силовых приемов, 1 блокированный бросок, 4 отбора шайбы и 1 перехват.

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