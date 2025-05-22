Исаев о победе «Локомотива» в Кубке и критике от Гру: «Послужила дополнительной мотивацией. Мы показали максимальную самоотдачу и допустили минимум ошибок»

Даниил Исаев высказался о победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.

Ярославский клуб стал обладателем трофея, обыграв «Трактор » (2:1 ОТ, 4-1) в 5-м матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Перед финальной серией тренер челябинского клуба Бенуа Гру сказал : «У «Локомотива » прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре».

– Перед началом серии оппоненты говорили, что вас надо проверять.

– Я старался с начала плей‑офф абстрагироваться от всей этой информации. Что так сказали… Это послужило дополнительной мотивацией, вот и все.

– Это информация дошла до вас все же?

– Мне сказали. Но я спокойно к этому отнесся. Могут говорить все что угодно.

– В этом году все сложилось в пользу «Локомотива».

– Мы показали максимальную самоотдачу. И допустили минимум ошибок, – сказал вратарь «Локомотива».