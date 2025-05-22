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Илья Воробьев: «Тренерский почерк Никитина сразу виден в игре «Локомотива». То, во что они играют, это его типичный хоккей»

Илья Воробьев отметил, что в игре «Локомотива» виден тренерский почерк Никитина.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

«Тренерский почерк Никитина сразу виден в игре «Локомотива». То, во что они играют, это типичный хоккей Никитина.

Безусловно, «Локомотив» можно назвать тренерской командой. Из игроков, помимо Радулова, могу отметить Исаева, который вышел на новый уровень в финале Кубка Гагарина», – сказал бывший тренер ЦСКА Илья Воробьев.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина! Шли к этому 17 лет

Триумф «Локомотива» – лучшее, что случалось в КХЛ за последние годы  

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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logoИлья Воробьев
logoМатч ТВ
logoКубок Гагарина
logoИгорь Никитин
logoАлександр Радулов
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