Илья Воробьев: «Тренерский почерк Никитина сразу виден в игре «Локомотива». То, во что они играют, это его типичный хоккей»

Илья Воробьев отметил, что в игре «Локомотива» виден тренерский почерк Никитина.

В среду «Локомотив» под руководством Игоря Никитина обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

«Тренерский почерк Никитина сразу виден в игре «Локомотива». То, во что они играют, это типичный хоккей Никитина.

Безусловно, «Локомотив» можно назвать тренерской командой. Из игроков, помимо Радулова , могу отметить Исаева , который вышел на новый уровень в финале Кубка Гагарина», – сказал бывший тренер ЦСКА Илья Воробьев.

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