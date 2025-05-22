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Кубок Гагарина-2025 стал самым результативным в истории КХЛ. Команды забивали 5,46 шайбы за игру в среднем

Кубок Гагарина-2025 стал самым результативным за всю историю КХЛ.

В 87 матчах команды забросили 475 голов при рекордном среднем значении в 5,46 шайбы за игру. 

В финальной серии Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор» со счетом 4-1 и стал обладателем Кубка Гагарина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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