Морозов об уровне конкуренции в КХЛ: «Пол и потолок зарплат работают. Пытаемся постоянно совершенствовать этот институт, чтобы выравнивать возможности команд»
В среду «Локомотив» обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).
– Что можете сказать об уровне конкуренции в лиге, который с каждым годом становится все выше и выше?
– Борьба за плей-офф была до самого конца регулярного чемпионата, на Западе вообще все решалось в последние дни – кто какое место займет и на кого выйдет в первом раунде. Это то, над чем мы работаем.
Высокий уровень конкуренции команды показали и в плей-офф – многие серии были практически равными, например, «Авангард» дал будущим чемпионам серьезный бой.
Пол и потолок зарплат работают, этот институт мы пытаемся постоянно совершенствовать, чтобы выравнивать возможности команд. Тогда матчи будут еще более непредсказуемыми, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.