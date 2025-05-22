Морозов об уровне конкуренции в КХЛ: «Пол и потолок зарплат работают. Пытаемся постоянно совершенствовать этот институт, чтобы выравнивать возможности команд»

Алексей Морозов высказался об уровне конкуренции в КХЛ.

В среду «Локомотив » обыграл «Трактор» в 5-м матче финальной серии плей-офф и выиграл Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Что можете сказать об уровне конкуренции в лиге, который с каждым годом становится все выше и выше?

– Борьба за плей-офф была до самого конца регулярного чемпионата, на Западе вообще все решалось в последние дни – кто какое место займет и на кого выйдет в первом раунде. Это то, над чем мы работаем.

Высокий уровень конкуренции команды показали и в плей-офф – многие серии были практически равными, например, «Авангард » дал будущим чемпионам серьезный бой.

Пол и потолок зарплат работают, этот институт мы пытаемся постоянно совершенствовать, чтобы выравнивать возможности команд. Тогда матчи будут еще более непредсказуемыми, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.