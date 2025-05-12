Вячеслав Фетисов: «Спасибо Путину, что поддержал создание Ночной лиги – Шойгу предложил это от лица легенд хоккея. Потанин и «Норникель» вкладывают большие средства в ее развитие»
11 мая 2025 года состоялся гала-матч с участием «Легенд хоккея» и сборной Ночной лиги. Ранее президент России заявил, что лига улучшает образ жизни россиян.
«Во время открытия матча я сказал, что мы благодарны президенту за то, что он в свое время поддержал идею создания Ночной лиги. Сергей Шойгу от лица легенд хоккея предложил президенту поддержать этот проект.
Я считаю, что это не только про хоккей, это явление социальное, где мужчины, а сегодня уже и женщины получили возможность на любительском уровне соревноваться. Сначала в регионах, потом победители приезжают на фестиваль в Сочи, живут в Олимпийской деревне, играют на Олимпийских объектах. Вместе с семьями приезжают.
Мы благодарны президенту. Все легенды сегодня вовлечены в процесс, отвечают за разные регионы, ездят, встречаются с командами, продвигают их интересы. Это большой масштабный проект, который президент нашей страны запустил в жизнь.
Мы точно знаем, что дети и внуки тех, кто играет в Ночной хоккейной лиге, точно будут принимать активное участие в спортивной жизни страны.
Будут ли они хоккеем или другими видами спорта интересоваться. Это точно формирование здорового образа жизни, здоровой нации, которой будет под силу решать все задачи: экономические, политические, спортивные.
Уникальный проект, и мы, легенды, все делаем для того, чтобы уровень был высокий. Здесь нам, конечно, помогают наши партнеры: Владимир Потанин, «Норникель» вкладывает большие средства в развитие Ночной хоккейной лиги.
Здесь и государство, и бизнес, и легенды, и общественность, и любители. В общем, спасибо Владимиру Владимировичу!» – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Фетисов о ЧМ: «Следить, транслировать и обсуждать его – преступно для меня. Для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее»
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