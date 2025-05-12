  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о ЧМ: «Следить, транслировать и обсуждать его – преступно для меня. Для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее»
22

Фетисов о ЧМ: «Следить, транслировать и обсуждать его – преступно для меня. Для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее»

Вячеслав Фетисов заявил, что не следит за чемпионатом мира по хоккею.

Турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Россия и Беларусь не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

«Мне неинтересен этот турнир. Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно. Вот такой у меня вывод по данному турниру.

Мне кажется, что для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее, чем чемпионат мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Это про налаживание отношений между народами и политическими силами, а не про результат. Хоккейная дипломатия всегда имела потенциал»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЧМ по хоккею
logoСпорт-Экспресс
logoКубок Гагарина
болельщики
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Шабанов о сборной: «За Россию всегда приятно играть – хочу защищать честь страны на ЧМ и Олимпиадах. Мы пока остались без этого – нужно как-то это менять, но это уже другая история»
2сегодня, 10:44
Кожевников о матчах «России 25» и Беларуси: «Высокий уровень хоккея, от ножа. Понравились обе команды, ЧМ на их фоне отдыхает. Когда мы вернемся туда, будем бороться за золото»
33сегодня, 06:40
Крикунов о ЧМ: «Смотрел только игру Канады и Словении. Лучше Кубок Гагарина посмотреть – свое интереснее»
9вчера, 13:29
Главные новости
Кубок Харламова. Финал. МХК «Спартак» сыграет со «СКА-1946» в 1-м матче серии
1025 минут назад
Максим Сушинский: «Ночная лига – любительская, вклад в основной хоккей она не вносит, только популяризирует. Там люди в возрасте, в профессионалы никто выйти не сможет»
330 минут назад
Агент Толчинского о переходе игрока из СКА в «Ак Барс»: «Ерунда, очередной вброс. Со мной никто не связывался, с ним тоже»
340 минут назад
Вячеслав Фетисов: «Спасибо Путину, что поддержал создание Ночной лиги – Шойгу предложил это от лица легенд хоккея. Потанин и «Норникель» вкладывают большие средства в ее развитие»
1851 минуту назад
Каменев об отстранении из-за допинга: «Все в руках юристов и агентов – они этим занимаются. До 1 июня не могу ничего сказать»
сегодня, 14:29
ЧМ-2025. США играют со Швейцарией, Словакия – с Австрией, Швеция встретится с Финляндией, Чехия против Дании
34сегодня, 14:22Live
Кожевников о Гру: «Узнал про зарплату Буше в Омске – тут же тоска по родине. «Трактор» уже на скользкой дорожке «Авангарда», до сих пор не отошедшего после Хартли»
18сегодня, 14:02
Карбери о 0+0 у Овечкина за 3 матча: «Его тройка зависит от моментов со входа в зону, а с «Каролиной» таких шансов будет немного. Они просто должны продолжать работать»
7сегодня, 12:58
Толчинский покинет СКА, несмотря на контракт до 2028 года. 30-летний форвард может перейти в «Ак Барс» (Артур Хайруллин)
57сегодня, 12:20
Кожевников о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «В «бей-беги» Буше он обречен на мучения. «Сибирь», выменяйте Владимира – при правильном тренере он способен под 100 очков набрать»
30сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Воробьев о Шабанове: «Хоккеист уровня НХЛ, он там хорошо заиграет. Максим тащит «Трактор», пока видится самым ценным игроком плей-офф»
113 минут назад
«Сочи» продлил контракт с Биттеном на год. У форварда 10+4 в 30 матчах за клуб
сегодня, 14:15
НХЛ разъяснила, почему был засчитан гол Петровича ногой «Виннипегу»: «Хеллибак направил шайбу в свои ворота – решение судьи на льду было подтверждено»
2сегодня, 13:47Видео
Максим Шабанов: «Мой кумир – Чистов. Игрок с классным катанием и золотыми руками, с великолепным видением площадки»
5сегодня, 13:13
Флери об участии в ЧМ: «Надеть свитер сборной Канады – великолепный опыт и большая честь. Играть с этими ребятами очень весело, я постараюсь максимально насладиться»
2сегодня, 12:36
Илья Воробьев о Кубке Гагарина: «Плей-офф – это в большей степени вратарь. В КХЛ лишь «Салават» с молодым Радуловым и Козловым побеждал без феноменальной игры голкипера»
4сегодня, 12:07
Якубов покинул пост спортивного директора «Лады». Сообщалось, что он может вернуться в «Ак Барс»
сегодня, 09:58
Карпухин о «Тракторе»: «Очень рад за ребят и за клуб. Челябинск живет хоккеем – люди заслужили вживую увидеть финал Кубка Гагарина»
2сегодня, 08:45
Бенн – 3-й игрок в истории «Далласа» и «Норт Старс» с 80+ очками в плей-офф за карьеру. Он обошел Бротена, рекорд у Модано (145)
2сегодня, 07:25
Мэттьюс про 0 голов в серии с «Флоридой»: «Немного не везет. Шансы у меня были, нужно лучше их использовать. Я хочу забивать»
4сегодня, 06:55