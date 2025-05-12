Фетисов о ЧМ: «Следить, транслировать и обсуждать его – преступно для меня. Для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее»

Вячеслав Фетисов заявил, что не следит за чемпионатом мира по хоккею.

Турнир проходит с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Россия и Беларусь не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

«Мне неинтересен этот турнир. Следить, транслировать и обсуждать его для меня преступно. Вот такой у меня вывод по данному турниру.

Мне кажется, что для наших болельщиков финал Кубка Гагарина важнее, чем чемпионат мира», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Это про налаживание отношений между народами и политическими силами, а не про результат. Хоккейная дипломатия всегда имела потенциал»