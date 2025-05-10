Фетисов об Олимпиаде: «Нас приравнивают к беженцам, по сути, а это унизительно. Хоккеисты должны вернуться с флагом и гимном, неправильно возвращаться в нейтральном статусе»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном допуске сборной России на Олимпиаду-2026.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что ожидает рекомендации от МОК по вопросу допуска России на турнир в мае-июне.

Напомним, в марте 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но это не относилось к командным видам спорта.

– Какие у вас ожидания, допустит ли МОК сборную России по хоккею на Олимпиаду?

– МОК сам запретил участвовать России в командных видах спорта. В связи с чем они сейчас поменяют свое мнение? Я хочу ошибаться, но ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею.

Наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном. Возвращаться в непонятном нейтральном статусе неправильно. По сути, нас приравнивают к статусу беженцев, а это унизительно.

МОК не имеет никакого права делать этого. Мы должны отстаивать свои права, а не ждать унизительных подачек от МОК. Надеюсь, что разум в итоге восторжествует.

Смысл мирового спорта в том, что ты представляешь свою страну, а не какой-то белый флаг, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.