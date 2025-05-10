Фетисов об Олимпиаде: «Нас приравнивают к беженцам, по сути, а это унизительно. Хоккеисты должны вернуться с флагом и гимном, неправильно возвращаться в нейтральном статусе»
Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что ожидает рекомендации от МОК по вопросу допуска России на турнир в мае-июне.
Напомним, в марте 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но это не относилось к командным видам спорта.
– Какие у вас ожидания, допустит ли МОК сборную России по хоккею на Олимпиаду?
– МОК сам запретил участвовать России в командных видах спорта. В связи с чем они сейчас поменяют свое мнение? Я хочу ошибаться, но ничего хорошего не стоит ждать по вопросу допуска сборной России по хоккею.
Наши хоккеисты должны вернуться с гербом на груди, с флагом и гимном. Возвращаться в непонятном нейтральном статусе неправильно. По сути, нас приравнивают к статусу беженцев, а это унизительно.
МОК не имеет никакого права делать этого. Мы должны отстаивать свои права, а не ждать унизительных подачек от МОК. Надеюсь, что разум в итоге восторжествует.
Смысл мирового спорта в том, что ты представляешь свою страну, а не какой-то белый флаг, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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