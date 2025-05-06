Родной клуб Кузнецова «Трактор» вышел в финал в сезоне, в котором Евгений вернулся в КХЛ, но выступал за СКА
Сегодня челябинский клуб обыграл «Динамо» (4:3, 4-1) в 5-м матче полуфинала Кубка Гагарина и вышел в финал впервые с 2013 года.
Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов в начале сезона вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА на 4 года.
До начала сезона у Кузнецова было предложение от «Трактора», но нападающий перешел в СКА. Евгений так объяснял решение: «Резко уехать из Вашингтона через Роли сразу в Челябинск – спокойной жизни у меня бы не получилось». Также Кузнецов допускал возвращение в «Трактор» в будущем: «Если люди простят. Не смог бы жить в Челябинске – никакого пространства. Приходится врать. Есть причина – это все намного глубже».
Форвард набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярки и 3 (1+2) балла в 6 играх плей-офф. Петербургский клуб вылетел в первом раунде, уступив «Динамо» (2-4 в серии). По окончании сезона СКА и Кузнецов расторгли контракт.
Почему Кузнецов не вернулся в «Трактор» – все причины и объяснения
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