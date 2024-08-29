Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Предложение было достойным. Он выбрал не нас. Пожелаем ему удачи в СКА, но не против нашей команды»
Алексей Волков высказался о том, что Евгений Кузнецов перешел в СКА.
32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА.
– Мы слышали от Ивана Савина, что «Трактор» был готов сделать предложение.
– Да, Иван Савин дал развернутый комментарий на этот счет. У него был личный контакт с Евгением, так как они хорошо знакомы.
Предложение было достойным. Это и Евгений отметил. Это был его выбор. Он выбрал не нас. Пожелаем ему удачи в СКА, но не против нашей команды, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Трактора» во «Вконтакте»
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