Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Предложение было достойным. Он выбрал не нас. Пожелаем ему удачи в СКА, но не против нашей команды»

Алексей Волков высказался о том, что Евгений Кузнецов перешел в СКА.

32-летний воспитанник челябинского хоккея вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ и подписал 4-летний контракт со СКА .

– Мы слышали от Ивана Савина, что «Трактор» был готов сделать предложение.

– Да, Иван Савин дал развернутый комментарий на этот счет. У него был личный контакт с Евгением , так как они хорошо знакомы.

Предложение было достойным. Это и Евгений отметил. Это был его выбор. Он выбрал не нас. Пожелаем ему удачи в СКА, но не против нашей команды, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .