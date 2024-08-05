Кузнецов об отказе «Трактору»: «Если люди простят – я вернусь. Не смог бы жить в Челябинске – никакого пространства. Приходится врать. Есть причина – это все намного глубже»

Теги СКА Трактор КХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Евгений Кузнецов объяснил решение не переходить в «Трактор».

Воспитанник челябинского хоккея после возвращения из НХЛ подписал контракт со СКА на четыре года.

– Что ты можешь сказать челябинским болельщикам? «Трактор» делал заявление, что они пытались повторить предложение СКА. Нужен твой ответ не клубу, а челябинским болельщикам.

– Да, тяжелая тема. На самом деле думал об этом. Много людей звонят, говорят.

Здесь, наверное, болельщикам – только терпения. Надеюсь, у них все будет хорошо, сильная команда.

В данный момент, к сожалению, для них так получилось, что я считаю, что для меня лично это [переход в СКА] будет лучше.

Если глубоко заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело. Все знают, никакого личного пространства. Это очень тяжелая тема для меня. Челябинск – это мой дом. Надеюсь, что наше время еще придет.

Если город простит меня и люди простят, то я, дай Бог, вернусь. Какие‑то комментарии, почему именно и как, я пока не готов [давать] и неправильно было бы, но предложение было достойное.

Мы и с губернатором общались, и с [генеральным директором «Трактора»] Иваном Савиным. Они готовы были все условия для меня создать. Вопросов никаких не было. Это лично мое решение приехать в СКА. На этом, наверное, пока точка.

Я не люблю обманывать, но приходится врать. Ну, не врать, а как-то поверхностно [говорить]. 

У меня есть реальная причина, почему и как, но я пока не готов как‑то глубоко уходить. Это намного глубже все, – сказал Евгений Кузнецов.

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Питере проще качественный кокс достать.
+99
-10
+89
Ответ Непристойное предложение
В Питере проще качественный кокс достать.
Я сейчас вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Наличие качественного кокса зависит строго от платежеспособности, а не от географии клиента.)
+45
-4
+41
«Системы» у них нет, добавил в конце Кузнецов… 🙂‍↔️
+40
-3
+37
Каждое вью закапывает Женю все дальше и дальше. Так какая причина? Не смог бы жить в Челябинске, предложение от СКА было хорошее, семья решила жить в Питере или все-таки реальная причина, что? За это время было озвучено уже версий пять перехода и она каждый раз меняется
+39
-3
+36
К губернатору теперь вопросы, у нас всю область затопило, в городе ливневок нет, уже клипы есть ’челябинск затопило" , а он на хоккей ещё лярд хотел выделить. Молодец Женя что озвучил. Надеюсь этот куколд после выборов снимется из города
+31
-2
+29
Ответ помню джанашия
Я сейчас вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Наличие качественного кокса зависит строго от платежеспособности, а не от географии клиента.)
В Питере ему кокс привезет главный тренер)
+21
-2
+19
Если отталкиваться от статистики, то у человека за 63 матча в прошлом сезоне 24 очка. Так что еще неизвестно, насколько для СКА это усиление. Лично у меня огромные сомнения, что Кузнецов будет на уровне того же Гусева.
А вот с интервью Евгению надо бы завязывать, с каждым он себя просто закапывает все глубже. Хотя, ничего страшного не было бы, если сразу было сказано: "Народ, я тут могу стать миллиардером, от таких денег не отказываются, это мой последний шанс на хороший контракт, а потом, в стиле Дацюка, приеду доиграть за родной город". А то устроил тут, сериал...
+14
-1
+13
просто столько в конверте Трактор повторить не смог, вот и всё.
+11
0
+11
Все друзья-наркoманы из Челябы. Понятно
+8
-1
+7
Жесть какая.
Челябинцы, что ж у вас там за условия такие, что хоккеисты жить не могут?
+7
0
+7
Ребята, давайте на чистоту.
Челябинск хороший город, и он становится всё лучше. Это факт. Но когда тебе предлагают аналогичные условия в Питере и Челябинске, то, я думаю, 90% людей выбрали местом работы именно Питер. Ну не обманывайте себя и не натягивайте сову на глобус. Достаточно посмотреть какой турпоток в Питер и какой в Челябинск и все вопросы отпадут. Архитектура, рестораны, море и прочее прочее. Наверняка и школы с разными услугами на порядок лучше. 3-4 часа на машине/сапсане до Москвы. Вот представьте у вас зп лямов 10 в месяц или сколько я не знаю у него, и жить в Питере... Раз в недельку шайбу гоняешь.
+6
0
+6
Ответ Андрей Шарафутдинов
Каждое вью закапывает Женю все дальше и дальше. Так какая причина? Не смог бы жить в Челябинске, предложение от СКА было хорошее, семья решила жить в Питере или все-таки реальная причина, что? За это время было озвучено уже версий пять перехода и она каждый раз меняется
Стесняется сказать, что давно мечтал поработать с таким специалистом как Роман Ротенберг. Боится, что засмеют - вот и придумывает отговорки(
+7
-1
+6
Хватит уже отмазывавать свой поступок.
+5
0
+5
Конечно, вернёшься. когда станешь совсем никому не нужен, тогда приедешь в родной дом, встречайте! Только и в родном доме ты тоже не будешь нужен. Потому что Трактору тоже нужны игроки, которые усилят команду. А не те, кому уже не предлагают дорогие контракты.
+4
0
+4
Ответ mufc19581
просто столько в конверте Трактор повторить не смог, вот и всё.
Санкт-Конвертобург)
+3
0
+3
глубокая там только нора газпрома которая с бонусами дает кузнецову 10-12 миллионов долларов за сезон. При всем уважении к Челябинску но мне кажется за такие деньги пусть идет в ска
+3
0
+3
1причина это бабки. Вторая причина это баксы. А третья причина—я все сказал и деньги забрал)
+4
-2
+2
Зато он смеется прикольно - как бивис и батхед одновременно 😈
+3
-1
+2
При всем уважении к Челябинску и другим городам, Москва и Питер по уровню жизни на голову выше остальных городов. Почему его семья должна страдать от того, что он когда-то кому-то что-то "пообещал" ? Он , в первую очередь, несет ответственность за детей . К чему им 4 года проживания в Челябинске ?
+3
-1
+2
Ответ Илья_1116249002
К губернатору теперь вопросы, у нас всю область затопило, в городе ливневок нет, уже клипы есть ’челябинск затопило" , а он на хоккей ещё лярд хотел выделить. Молодец Женя что озвучил. Надеюсь этот куколд после выборов снимется из города
Этот Текслер везде проваливался, кем не работал. Так что Челябе придется еще долго ждать ливневок)
+3
-1
+2
Ты думал: это дружба, а это просто деньги
Ты думал: это улица, а это просто деньги
Ты думал: это любовь, а это просто деньги
И время тебе покажет всему этому цену
+3
-1
+2
Между строк читается , что слишком много соблазнов в челябинске и может пойти по наклонной. Понимаю его выбор.
+3
-2
+1
Ответ Сергей Орлов
В Челябинске наркотики, видимо, невкусные.
Более хмурые
+1
0
+1
Только вот почему-то американцу и канадцу из Трактора, в Челябинске норм живется.
+1
0
+1
"Да гранаты у них, не той системы" (Белое солнце пустыни)
+1
0
+1
В Челябинске быстро образуется круг " старых друзей" , Кузя боится вернуться в это дело .
Понимаю , что к наркомам ему не хочется
+1
0
+1
Ответ помню джанашия
Я сейчас вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Наличие качественного кокса зависит строго от платежеспособности, а не от географии клиента.)
И всё таки нет. В зависимости от регионов и рынок отличается.
+2
-1
+1
Ответ mufc19581
просто столько в конверте Трактор повторить не смог, вот и всё.
Столько никто не сможет
0
0
0
Ответ Непристойное предложение
В Питере ему кокс привезет главный тренер)
Да, судя по их главному тренеру, там отменный где-то достают
0
0
0
Ответ Непристойное предложение
В Питере проще качественный кокс достать.
так в питер его пароходами и привозят
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий