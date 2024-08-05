Кузнецов об отказе «Трактору»: «Если люди простят – я вернусь. Не смог бы жить в Челябинске – никакого пространства. Приходится врать. Есть причина – это все намного глубже»

Евгений Кузнецов объяснил решение не переходить в «Трактор».

Воспитанник челябинского хоккея после возвращения из НХЛ подписал контракт со СКА на четыре года.

– Что ты можешь сказать челябинским болельщикам? « » делал заявление, что они пытались повторить предложение . Нужен твой ответ не клубу, а челябинским болельщикам.

– Да, тяжелая тема. На самом деле думал об этом. Много людей звонят, говорят.

Здесь, наверное, болельщикам – только терпения. Надеюсь, у них все будет хорошо, сильная команда.

В данный момент, к сожалению, для них так получилось, что я считаю, что для меня лично это [переход в СКА] будет лучше.

Если глубоко заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело. Все знают, никакого личного пространства. Это очень тяжелая тема для меня. Челябинск – это мой дом. Надеюсь, что наше время еще придет.

Если город простит меня и люди простят, то я, дай Бог, вернусь. Какие‑то комментарии, почему именно и как, я пока не готов [давать] и неправильно было бы, но предложение было достойное.

Мы и с губернатором общались, и с [генеральным директором «Трактора»] Иваном Савиным. Они готовы были все условия для меня создать. Вопросов никаких не было. Это лично мое решение приехать в СКА. На этом, наверное, пока точка.

Я не люблю обманывать, но приходится врать. Ну, не врать, а как-то поверхностно [говорить].

У меня есть реальная причина, почему и как, но я пока не готов как‑то глубоко уходить. Это намного глубже все, – сказал .