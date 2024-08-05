Кузнецов об отказе «Трактору»: «Если люди простят – я вернусь. Не смог бы жить в Челябинске – никакого пространства. Приходится врать. Есть причина – это все намного глубже»
Евгений Кузнецов объяснил решение не переходить в «Трактор».
Воспитанник челябинского хоккея после возвращения из НХЛ подписал контракт со СКА на четыре года.
– Что ты можешь сказать челябинским болельщикам? «Трактор» делал заявление, что они пытались повторить предложение СКА. Нужен твой ответ не клубу, а челябинским болельщикам.
– Да, тяжелая тема. На самом деле думал об этом. Много людей звонят, говорят.
Здесь, наверное, болельщикам – только терпения. Надеюсь, у них все будет хорошо, сильная команда.
В данный момент, к сожалению, для них так получилось, что я считаю, что для меня лично это [переход в СКА] будет лучше.
Если глубоко заходить, я бы лично не смог жить в Челябинске. Для меня это очень тяжело. Все знают, никакого личного пространства. Это очень тяжелая тема для меня. Челябинск – это мой дом. Надеюсь, что наше время еще придет.
Если город простит меня и люди простят, то я, дай Бог, вернусь. Какие‑то комментарии, почему именно и как, я пока не готов [давать] и неправильно было бы, но предложение было достойное.
Мы и с губернатором общались, и с [генеральным директором «Трактора»] Иваном Савиным. Они готовы были все условия для меня создать. Вопросов никаких не было. Это лично мое решение приехать в СКА. На этом, наверное, пока точка.
Я не люблю обманывать, но приходится врать. Ну, не врать, а как-то поверхностно [говорить].
У меня есть реальная причина, почему и как, но я пока не готов как‑то глубоко уходить. Это намного глубже все, – сказал Евгений Кузнецов.
А вот с интервью Евгению надо бы завязывать, с каждым он себя просто закапывает все глубже. Хотя, ничего страшного не было бы, если сразу было сказано: "Народ, я тут могу стать миллиардером, от таких денег не отказываются, это мой последний шанс на хороший контракт, а потом, в стиле Дацюка, приеду доиграть за родной город". А то устроил тут, сериал...
Челябинцы, что ж у вас там за условия такие, что хоккеисты жить не могут?
Челябинск хороший город, и он становится всё лучше. Это факт. Но когда тебе предлагают аналогичные условия в Питере и Челябинске, то, я думаю, 90% людей выбрали местом работы именно Питер. Ну не обманывайте себя и не натягивайте сову на глобус. Достаточно посмотреть какой турпоток в Питер и какой в Челябинск и все вопросы отпадут. Архитектура, рестораны, море и прочее прочее. Наверняка и школы с разными услугами на порядок лучше. 3-4 часа на машине/сапсане до Москвы. Вот представьте у вас зп лямов 10 в месяц или сколько я не знаю у него, и жить в Питере... Раз в недельку шайбу гоняешь.
Ты думал: это улица, а это просто деньги
Ты думал: это любовь, а это просто деньги
И время тебе покажет всему этому цену
Понимаю , что к наркомам ему не хочется