Кубок Стэнли. «Каролина» играет с «Нью-Джерси», «Торонто» примет «Оттаву», «Вегас» против «Миннесоты»
«Каролина» дома играет с «Нью-Джерси» в первом матче серии Кубка Стэнли.
«Торонто» встретится с «Оттавой», «Вегас» будет противостоять «Миннесоте».
Первый раунд
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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