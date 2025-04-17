Губерниев про обвинения Панарина в сексуальном насилии: «Спейси испортили жизнь, карьеру, а обвинения о домогательствах не доказали. Люди часто пиарятся на знаменитостях»
По данным The Athletic, форвард «Рейнджерс» и владеющая клубом компания Madison Square Garden Sports выплатили финансовую компенсацию сотруднице команды в прошлом году после того, как она обвинила Панарина в сексуальном насилии.
«Я до сих пор не могу простить окончание сериала «Карточный домик» без Кевина Спейси. Человеку испортили жизнь, карьеру, нам испортили прекрасное кино. Он один из моих любимых актеров. В итоге обвинения о сексуальных домогательствах в адрес Спейси не доказали.
Повторяется история, когда на человека до суда навешивают ярлыки. Если Панарин действительно виноват, он должен понести наказание. Если это голословная история, то есть презумпция невиновности.
Если домогался, если докажут, что он редиска, пусть ответит за это по закону. В противном случае часто бывает, что люди пиарятся на знаменитостях, и хоккеисты – не исключение.
Я бы с осторожностью, мягко говоря, обвинял Панарина в чем-либо», – сказал комментатор «Матч ТВ» Губерниев.
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