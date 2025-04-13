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Кубок Гагарина. «Салават» примет «Спартак» во 2-м матче серии, «Локомотив» против «Авангарда»

«Салават Юлаев» примет «Спартак» во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня «Локомотив» встретится с «Авангардом».

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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