Овечкин пошутил про новый контракт с «Вашингтоном»: «Могу подписать еще на 13 лет»

Александр Овечкин в шутку предложил «Вашингтону» продлить контракт на 13 лет.

Это произошло на праздновании рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин пообщался с болельщиками «Вашингтона » на специальной церемонии.

Во время вступительной речи российский нападающий поблагодарил всех за поддержку и напомнил, что уже очень давно находится в команде.

«Будто вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление в следующем году? Я могу подписать еще на 13 лет», – сказал смеясь Александр Овечкин.

Действующее соглашение форварда рассчитано до конца июня 2026 года.

Александр Овечкин: «Вашингтон – мой второй дом. Я вырос в России, а потом вырос и здесь. Люблю этот город»