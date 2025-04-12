Овечкин пошутил про новый контракт с «Вашингтоном»: «Могу подписать еще на 13 лет»
Александр Овечкин в шутку предложил «Вашингтону» продлить контракт на 13 лет.
Это произошло на праздновании рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин пообщался с болельщиками «Вашингтона» на специальной церемонии.
Во время вступительной речи российский нападающий поблагодарил всех за поддержку и напомнил, что уже очень давно находится в команде.
«Будто вчера мы подписывали 13-летний контракт. Так что, может, продление в следующем году? Я могу подписать еще на 13 лет», – сказал смеясь Александр Овечкин.
Действующее соглашение форварда рассчитано до конца июня 2026 года.
Александр Овечкин: «Вашингтон – мой второй дом. Я вырос в России, а потом вырос и здесь. Люблю этот город»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Monumental Sports Network
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