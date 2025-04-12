Александр Овечкин: «Вашингтон – мой второй дом. Я вырос в России, а потом вырос и здесь. Люблю этот город»

Александр Овечкин назвал Вашингтон вторым домом.

Капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс». Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06.

«Я провел в Вашингтоне 20 лет и вырос как мужчина. Я вырос в России, а потом вырос и здесь. Мои дети растут здесь.

Это мой второй дом. У меня здесь невероятные друзья, семья. Да, я люблю этот город», – сказал Александр Овечкин .