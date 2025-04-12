Овечкин о матче КХЛ и НХЛ: «Идея положительная, обеими руками за, но не понимаю, как это сделать. Об этом здесь никто не говорит»
В марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.
– Как вообще относишься к идее матча?
– Идея положительная, обеими руками.
Просто не понимаю, когда и как это возможно сделать, потому что нужно будет менять расписание КХЛ и НХЛ. Еще об этом здесь никто не говорит.
– А тебе как нравится – клуб-клуб или сборная России, составленная из каких-то игроков, против другой?
– Тяжело сказать. Все зависит от ситуации.
Сборную нужно собирать. Если хотят сделать как Кубок мира, нужен двухнедельный перерыв. Тяжело сейчас говорить, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в разговоре с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым.
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