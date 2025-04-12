Гашек о словах Медведева «ждем суицида безумного чеха» после рекорда Овечкина: «Значит, я делаю все правильно»

Доминик Гашек отреагировал на заявление Дмитрия Медведева после рекорда Овечкина.

Бывший президент России, поздравляя Александра Овечкина с установлением рекорда по голам в НХЛ , написал : «P. S. Ждем суицида безумного чеха Гашека😂».

– Вы читали сообщение бывшего президента России Дмитрия Медведева?

– Да, я читал. Этот человек явно публично угрожает мне убийством.

– Что вы на это скажете?

– Что я на это скажу? Что я встревожен тем, что бывший президент Российской Федерации и по-прежнему один из самых влиятельных российских политиков публично угрожает убить меня, гражданина Чешской Республики, а наше Министерство внутренних дел вообще не реагирует на это каким-либо заявлением или осуждением

– Неужели другие институты тоже не отреагировали?

– Нет. Даже Международный олимпийский комитет или Чешский олимпийский комитет, Международная федерация хоккея, Чешская хоккейная ассоциация или клуб, где я провел большую часть хоккейной карьеры.

Я не требую никакого особого подхода. Но я считаю совершенно очевидным и необходимым, чтобы всякий раз, когда что-то подобное происходит с любым гражданином нашей или другой страны, все демократические институты осуждали такие действия и спешили на помощь пострадавшему гражданину

Подход игнорирования и замалчивания, который выбрали все вышеупомянутые организации, крайне опасен и, по моему мнению, заслуживает осуждения.

– Вас еще кто-то пытался запугать?

– Нет, никогда. Если слова Медведева воспринимать как запугивание, то это первый случай.

Но для меня это означает, что если такие слова произносят, значит, я делаю все правильно, – сказал в интервью iSport.cz бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек.