СКА расторгнет контракт с Кузнецовым в ближайшее время. Соглашение было на 4 года (Артур Хайруллин)

СКА расторгнет контракт с Евгением Кузнецовым в ближайшее время.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Кузнецов перешел в СКА из «Каролины» в начале сезона. 32-летний нападающий провел 39 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков при полезности «плюс 13».

В 6 играх плей-офф на счету Кузнецова гол и 2 результативные передачи.

Напомним, утверждалось, что Кузнецов может заработать более 4 млрд рублей за 4 года в СКА с учетом бонусов.