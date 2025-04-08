СКА расторгнет контракт с Кузнецовым в ближайшее время. Соглашение было на 4 года (Артур Хайруллин)
СКА расторгнет контракт с Евгением Кузнецовым в ближайшее время.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Кузнецов перешел в СКА из «Каролины» в начале сезона. 32-летний нападающий провел 39 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 37 (12+25) очков при полезности «плюс 13».
В 6 играх плей-офф на счету Кузнецова гол и 2 результативные передачи.
Напомним, утверждалось, что Кузнецов может заработать более 4 млрд рублей за 4 года в СКА с учетом бонусов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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