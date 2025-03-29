Апелляцию ФХР по делу Федотова рассмотрят 5 мая в CAS: «Штраф беспрецедентно большой, а ситуация уже разрешилась. Игрок выступает за «Филадельфию», претензий у клуба НХЛ нет»
6 мая 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России (ФХР) штрафа в размере 1 млн швейцарских франков (около 96,5 млн рублей по текущему курсу – Спортс’‘) за выступление Федотова за ЦСКА в сезоне-2023/24.
Решение приняли на основании того, что Федотов играл за армейцев в обход правил Международной федерации хоккея (ИИХФ). В конце мая ФХР направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию.
«Апелляция по наложенному на нас штрафу по делу Федотова будет рассмотрена 5 мая.
Сумма штрафа беспрецедентно большая, а ситуация, по нашему мнению, уже разрешилась – игрок уже выступает за «Филадельфию», претензий у клуба НХЛ нет», – сказал генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.
Напомним, в июле 2022 года Федотов, имея подписанный контракт с «Филадельфией», был мобилизован на срочную военную службу. После демобилизации Федотов подписал соглашение с ЦСКА.
4 августа 2023 года ИИХФ встала на сторону «Филадельфии» в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова.
Федотов пропустил 7 голов в матче с «Чикаго». У него 87,7% сэйвов в 24 играх в сезоне
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