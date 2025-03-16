Третьяк об ОИ-2026: «Пока идет СВО, у нас международных игр не будет, думаю. МОК может только рекомендовать допустить сборную, но все упирается в ИИХФ»
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.
– Как у нас продвигаются международные дела?
– Пока сдвигов маловато. Они ссылаются только на безопасность наших игроков. Вот и чемпионат мира, который мы получили в Новосибирске, в Омске и в Санкт-Петербурге, отменили под предлогом безопасности в нашей стране. Хотя к нам иностранцы, которые были в России, никогда никаких претензий не предъявляли.
Поэтому пока идет СВО, я думаю, у нас международных игр не будет.
– Есть еще надежда, что выберут нового лояльного нам президента МОК.
– МОК может только рекомендовать допустить российскую команду на Игры, но все упирается в ИИХФ. Хотя, многое будет зависеть и от того, чтобы и рекомендация такая была, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
Владислав Третьяк: «В России стадионы лучше, чем в Канаде – там арены не очень новые, а здесь все суперсовременные. «СКА-Арена» – самая большая в мире, на 2-м месте Монреаль»
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