Третьяк об ОИ-2026: «Пока идет СВО, у нас международных игр не будет, думаю. МОК может только рекомендовать допустить сборную, но все упирается в ИИХФ»

Владислав Третьяк не верит в допуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

– Как у нас продвигаются международные дела?

– Пока сдвигов маловато. Они ссылаются только на безопасность наших игроков. Вот и чемпионат мира, который мы получили в Новосибирске, в Омске и в Санкт-Петербурге, отменили под предлогом безопасности в нашей стране. Хотя к нам иностранцы, которые были в России, никогда никаких претензий не предъявляли.

Поэтому пока идет СВО, я думаю, у нас международных игр не будет.

– Есть еще надежда, что выберут нового лояльного нам президента МОК.

– МОК может только рекомендовать допустить российскую команду на Игры, но все упирается в ИИХФ. Хотя, многое будет зависеть и от того, чтобы и рекомендация такая была, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Владислав Третьяк: «В России стадионы лучше, чем в Канаде – там арены не очень новые, а здесь все суперсовременные. «СКА-Арена» – самая большая в мире, на 2-м месте Монреаль»