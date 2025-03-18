Кузнецов не поехал со СКА на выезд в Челябинск. Евгений не сыграет против «Трактора» («РБ Спорт»)

Евгений Кузнецов не сыграет за СКА против «Трактора».

Об этом сообщает «РБ Спорт». Команда под руководством Романа Ротенберга сыграет с челябинским клубом на выезде сегодня, 18 марта. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Напомним, Кузнецов, который является воспитанником «Трактора», был внесен в список травмированных СКА из-за второго в этом сезоне сотрясения мозга. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ у форварда 37 (12+25) очков в 38 матчах.

Евгений Кузнецов: «Сыграть против «Трактора» в Челябинске – маленькая мечта на этот год. Если кто-то скажет что-то нехорошее – это любя, от того, что я им не безразличен»

Кузнецов о возвращении на лед: «Скоро, когда доктора разрешат»