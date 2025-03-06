Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с «Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»
Ранее стало известно, что игрок СКА был внесен в список травмированных.
«Уже самочувствие получше. Температура спала, потихоньку восстанавливаюсь. Сейчас дочь болеет. Она у нас последняя заболела, лежит с температурой 39. Мы все в семье переболели. Какой-то вирус. Я первым заболел, дальше дети.
Еще до матча с «Куньлунем» появился сильный кашель. Матч отыграл, после игры совсем стало худо. Мы, хоккеисты, и с серьезными травмами выходим. Ни один хоккеист не хочет пропускать игры.
В НХЛ, если руки-ноги есть на месте, при любой ситуации выходишь играть, а потом залечиваешь травмы. Школа у меня такая, что и с большими травмами, и с температурой играл. Главное понимать, что ты можешь помочь команде», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 32-летний нападающий, вернувшийся в прошлом году из НХЛ, набрал 37 (12+25) очков в 38 играх.
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