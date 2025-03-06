Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»

Евгений Кузнецов рассказал о симптомах своей травмы.

Ранее 32-летний форвард СКА был внесен в список травмированных. Сообщалось , что он может больше не сыграть в этом сезоне.

– По игре с «Куньлунем»: была информация, что вы получили второе сотрясение, когда Остин Вон ударил вас головой в голову. Так ли это?

– Я ехал, не видел его, он мне попал в бороду шлемом. Отыграл матч, только после игры самочувствие ухудшилось.

Я всегда привык доверять командным докторам. Мне сказали, что нужно сделать паузу, посмотреть, как будут развиваться симптомы. Первое сотрясение было довольно серьезным.

– Можно сказать, что это второе сотрясение?

– Не знаю. Не хочется верить, что это второе сотрясение подряд.

– Какие были симптомы?

– Классическая усталость, тошнота, легкое головокружение. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед, как опять бьет в голову, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов .

Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с «Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»