Кузнецов о травме: «Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову»
Ранее 32-летний форвард СКА был внесен в список травмированных. Сообщалось, что он может больше не сыграть в этом сезоне.
– По игре с «Куньлунем»: была информация, что вы получили второе сотрясение, когда Остин Вон ударил вас головой в голову. Так ли это?
– Я ехал, не видел его, он мне попал в бороду шлемом. Отыграл матч, только после игры самочувствие ухудшилось.
Я всегда привык доверять командным докторам. Мне сказали, что нужно сделать паузу, посмотреть, как будут развиваться симптомы. Первое сотрясение было довольно серьезным.
– Можно сказать, что это второе сотрясение?
– Не знаю. Не хочется верить, что это второе сотрясение подряд.
– Какие были симптомы?
– Классическая усталость, тошнота, легкое головокружение. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед, как опять бьет в голову, – сказал форвард СКА Евгений Кузнецов.
Евгений Кузнецов: «Сильный кашель появился еще до матча с «Куньлунем», после игры совсем худо стало. Уже самочувствие получше. Температура спала, восстанавливаюсь»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий