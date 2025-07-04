Егор Яковлев: «Кузнецов – классный хоккеист, который играет на дефицитной в России позиции. Любой клуб хотел бы увидеть такого нападающего у себя»
Егор Яковлев порассуждал о возможном переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».
В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке.
«Женя – классный хоккеист, который играет на позиции, находящейся у нас в стране в дефиците.
Конечно, если пофантазировать, любой клуб хотел бы увидеть такого нападающего в своей команде», – сказал капитан «Металлурга» Егор Яковлев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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