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Куликов о Маршанде во «Флориде»: «Он хотел вписаться. Ему все понравилось – коллектив, игра и атмосфера в команде»

Дмитрий Куликов поделился мнением о Брэде Маршанде во «Флориде».

Маршанд пополнил состав команды перед дедлайном в прошлом сезоне. В плей-офф 37-летний нападающий набрал 20 (10+10) очков за 23 игры при полезности «плюс 17».

– По Маршанду сложилось впечатление, что он у вас в команде лет 10. Как он так быстро вписался в состав «Флориды»?

– Думаю, он хотел вписаться, поэтому он и вписался. Вот такое мое мнение. Если бы он пришел в команду и у него не было бы желания, или он подумал, что здесь не то, что он ожидал, мне кажется, он не вписался бы в команду, а так ему все понравилось – какой коллектив у нас, как играем, какая атмосфера в команде, поэтому он так и вписался.

– А история с тем, как в него крыс бросали после матчей. Как традиция появилась?

– Это просто журналисты придумали. Не было у нас никакой традиции такой, – сказал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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