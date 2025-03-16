Кузнецов о возвращении на лед: «Скоро, когда доктора разрешат»

Евгений Кузнецов заявил, что в скором времени вернется на лед.

Ранее форвард СКА был внесен в список травмированных из-за второго в этом сезоне сотрясения мозга. В текущем Фонбет чемпионате КХЛ у Кузнецова 37 (12+25) очков в 38 матчах. – Когда вернетесь на лед? – Скоро, когда доктора разрешат, – сказал Кузнецов.