Кузнецов о конце карьеры из-за травм: «Только дурак может такое сказать – скоро плей-офф, я хочу играть. Врачи говорят, что нужен покой, чтобы болячки ушли»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

32-летний форвард СКА находится в списке травмированных. Он получил два сотрясения мозга в этом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сейчас есть понимание, когда вы сможете вернуться на лед?

– Мое понимание – как можно скорее. Я хоккеист, я хочу играть. Тем более что скоро плей-офф.

Жизнь в НХЛ меня так воспитала, что нужно полностью доверять клубным врачам. Я очень много смотрю хоккей по телевизору, для меня это как соль на рану.

– Что доктора сейчас говорят?

– Пока говорят, что нужен покой, чтобы болячки ушли. Сейчас команда приехала с поездки. Думаю, сядем, поговорим и выработаем план.

– Речи о завершении карьеры не идет?

– Такое может сказать только дурак. Нет, не идет. Главное – правильно восстановиться и на 100% быть готовым, – сказал Евгений Кузнецов .

Кузнецов о Ротенберге: «У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем. Вокруг СКА постоянно интриги и скандалы – это мешает. Внутри коллектива ничего этого нет»