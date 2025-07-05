Гавриков о контракте на 49 млн долларов с «Рейнджерс»: «Отражение всей моей карьеры. Идеальная структура зарплаты, практически полный контроль весь период времени»
Владислав Гавриков оценил структуру его контракта «Рейнджерс».
Российский защитник подписал соглашение с клубом на 7 лет и 49 миллионов долларов. Из них 35,2 млн он получит в качестве подписных бонусов.
В течение первых пяти лет действия договора у Гаврикова полный запрет на перемещение (обмен или выставление на драфт отказов) без согласия игрока.
«Очень хорошая структура контракта для меня, практически полный контроль в течение всего периода времени. Идеально сделано, как составлена структура зарплаты.
Для меня этот контракт – показатель работы, пути, который я прошел как спортсмен и человек. Это отражение всей моей карьеры», – добавил защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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