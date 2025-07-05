Агент Цыплакова: «Можно сказать, что он остается в НХЛ. Разговор о новом контракте Максима идет, обсуждаются детали»

Агент Максима Цыплакова высказался о будущем форварда.

26-летний форвард является ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж. Ранее стало известно , что «Айлендерс » сделали ему квалификационное предложение.

– Как обстоят дела с Максимом Цыплаковым, он остается в НХЛ? Нового контракта с «Айлендерс» пока нет.

– Я сейчас как раз лечу в Канаду на встречу с нашими североамериканскими партнерами из агентства Quartexx. Все подробно обсудим и будем знать точнее.

Можно сказать, что Цыплаков остается в НХЛ. Разговор о новом контракте Максима идет, сейчас обсуждаются детали соглашения, – сказал агент Александр Черных , представляющий интересы нападающего Максима Цыплакова в России.