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  • Евгений Кузнецов: «Сыграть против «Трактора» в Челябинске – маленькая мечта на этот год. Если кто-то скажет что-то нехорошее – это любя, от того, что я им не безразличен»
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Евгений Кузнецов: «Сыграть против «Трактора» в Челябинске – маленькая мечта на этот год. Если кто-то скажет что-то нехорошее – это любя, от того, что я им не безразличен»

Евгений Кузнецов мечтает сыграть за СКА против «Трактора» в Челябинске.

– Все в хоккейном мире знают о вашем позитивном настрое. Тем удивительнее было прочитать, что у вас развилась депрессия на фоне этих событий.

– Депрессия – это неправильное слово. Правильнее сказать, что я был расстроен и подавлен. Готовился-готовился и опять так получилось. Я прекрасно понимаю, на какую роль я приехал, где играю, какая ответственность на мне лежит.

Из-за этого был расстроен. Правда, недолго. Стараюсь очищать свой багажник и двигаться дальше в позитивном русле. Если застрянешь на диване, смотрящим хоккей, будет тяжело выбираться. То, что говорят, что я больше не заиграю, это чушь, ерунда.

Надеюсь, скоро вернусь и помогу команде. Это моя цель. Я мечтал сыграть в Челябинске против «Трактора». Это была маленькая мечта на этот год. От себя буду делать все возможное.

– Матч совсем скоро – 18 марта. Думаете, есть шанс сыграть?

– Если я буду жить с другими мыслями, мне будет тяжело. Я всегда надеюсь, что завтра проснусь и мне разрешат еще больше тренироваться.

Я такой хоккеист, которому достаточно два дня покататься на льду и буду в той форме, что вы не отличите от формы, когда я месяц катался. Будет просто немного тяжелее после игр восстанавливаться.

А так на эмоциях первые пару матчей вытащить можешь. Но мне важно полностью восстановиться, потому что на плей-офф нужно много сил и энергии. Еще раз повторю, что полностью доверяю докторам в клубе. Буду выполнять то, что они скажут.

– Нет опасений по поводу того, что вас неприятно могут встретить в Челябинске? После того, как вы подписали контракт со СКА, там многие были, мягко говоря, расстроены.

– В это и заключается спорт: сегодня тебя любят, а завтра нет. Это мотивация, адреналин, энергия. Это то, ради чего мы играем в хоккей. Если кто-то скажет что-то нехорошее, это все равно любя, от того, что я им не безразличен, – сказал форвард СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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