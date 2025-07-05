50-летний Бертуцци возобновил карьеру и сыграет в канадской лиге ACH. У форварда 1159 матчей и 770 очков в регулярках НХЛ
50-летний Тодд Бертуцци возобновил карьеру.
Бывший нападающий «Детройта», «Айлендерс», «Ванкувера», «Флориды», «Анахайма» и «Калгари» выступит в лиге Allan Cup Hockey (ACH). Она входит в число сильнейших хоккейных лиг в канадской провинции Онтарио.
Бертуцци будет выступать за «Кембридж Хорнетс». Параллельно он является главным тренером клуба «Кембридж Редхокс».
Форвард отыграл 18 сезонов в НХЛ. На его счету 1159 игр, 770 (314+456) очков и 1478 штрафных минут в регулярных чемпионатах. Он завершил карьеру в 2014 году.
«Считаю, что это как езда на велосипеде. Очевидно, будет много молодых, более быстрых парней. Я уважаю лигу и чувствую себя достаточно здоровым, чтобы играть.
С удовольствием поиграю и постараюсь помочь парням выиграть чемпионат», – сказал Тодд Бертуцци.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
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