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Гребенкин о жизни в Северной Америке: «Год не был в России, в моменте стало тяжело. Русского языка не хватало, у меня с английским не все хорошо»

Никита Гребенкин оценил свою адаптацию к жизни в Северной Америке.

В минувшей регулярке НХЛ нападающий провел 7 матчей за «Торонто». По ходу сезона «Лифс» обменяли Гребенкина в «Филадельфию». У него 32 (13+19) очка за 57 игр в АХЛ с учетом плей-офф.

«Я отдохнул в Турции. Отпуска как такового нет. Постоянные тренировки: лед, зал. Турция была спасательным кругом, потому что я головой не могу перестроиться к тому, что приехал в Россию. Все знакомые, друзья, все на русском.

Год не был в России. Это все равно в моменте стало тяжело, и понял, что надо как-то перезагрузиться. Конечно, этот год не в России не хватало русского языка, потому что в «Торонто» был только один русский парень, в НХЛ вообще никого не было.

У меня с английским не все хорошо, но я знал, понимал, что будет тяжелый сезон, готовился. Плохо, что не сыграл больше матчей.

Конечно, когда ты находишься в России, дома, твои друзья, семья – твоя опора. Это дорогого стоит. Ты по-другому начинаешь относиться ко всем этим мелочам, когда они в один момент пропадают.

Больше ценить начинаешь», – сказал нападающий «Филадельфии» Никита Гребенкин.

Никита Гребенкин: «Не знаю, почему в СМИ стали заряжать, что я могу перейти в «Металлург». Это неправда. Я готовлюсь к НХЛ, хочу доказать самому себе, что могу играть в этой лиге»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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