Валерий Каменский: «Хартли принесет много хорошего в «Локомотив». Он зарекомендовал себя как отличный специалист в КХЛ, знает, как выигрывать»

Валерий Каменский высказался о том, что Боб Хартли может возглавить «Локомотив».

Ранее появилась информация о том, что клуб договорился о контракте с тренером.

«Боб Хартли зарекомендовал себя как отличный специалист в КХЛ. Поэтому что могу сказать? Принесет много хорошего в «Локомотив», он знает, как выигрывать.

Не думаю, что он сможет сохранить тут систему команды, которую выстраивали в «Локомотиве » и которая помогла прийти к победе. У Хартли – свои взгляды на хоккей, он уже много выигрывал. Поэтому что-то сохранится, что-то добавится. Но я думаю, что будет интересно», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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