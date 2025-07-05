Джереми Руа о любимом российском игроке в НХЛ: «Марков. Он играл за «Монреаль», я вырос на его матчах. Мне очень нравился его стиль»

Джереми Руа назвал любимого российского игрока в НХЛ.

«Если говорить о любимом российском игроке в НХЛ , то это Марков . Он играл за «Монреаль », и я вырос на его матчах. Мне очень нравился его стиль, нравилось наблюдать за ним.

Он выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом », и я, конечно, хочу помочь своей команде достичь того же!» – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.