Джереми Руа о любимом российском игроке в НХЛ: «Марков. Он играл за «Монреаль», я вырос на его матчах. Мне очень нравился его стиль»
Джереми Руа назвал любимого российского игрока в НХЛ.
«Если говорить о любимом российском игроке в НХЛ, то это Марков. Он играл за «Монреаль», и я вырос на его матчах. Мне очень нравился его стиль, нравилось наблюдать за ним.
Он выиграл Кубок Гагарина с «Ак Барсом», и я, конечно, хочу помочь своей команде достичь того же!» – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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