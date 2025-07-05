Гавриков о причинах ухода из «Лос-Анджелеса»: «Были финансовые разногласия с генменеджером, разные вопросы»
Владислав Гавриков рассказал о причинах ухода из «Лос-Анджелеса».
29-летний игрок покинул «Кингс» по истечении срока действия контракта. 2 июля «Рейнджерс» объявили о подписании 7-летнего договора с Гавриковым с кэпхитом 7 млн долларов.
«Были свои финансовые разногласия с генеральным менеджером «Лос-Анджелеса», разные вопросы.
Но мы двигаемся дальше, и у меня появилась возможность играть в очень хорошей команде», – сказал защитник Владислав Гавриков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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