Тэйвс о подготовке к возвращению в НХЛ: «Все постепенно становилось лучше. Я действительно доволен тем, чего достиг. Я думал: «Руки по-прежнему на месте, ноги наверстают упущенное»

Джонатан Тэйвс высказался о переходе в «Виннипег».

Нападающий возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов. Форвард не играет с сезона-2022/23. Он является уроженцем Виннипега.

Тэйвс, который готовится к возвращению в НХЛ , высказался о своем прогрессе.

«За последние пять или шесть месяцев все действительно пошло в [правильном] направлении, с тех пор как я начал кататься в феврале и марте.

Это были моменты, когда я думал: «Ладно, у меня все еще есть мои руки. Руки по-прежнему на месте, ноги наверстают упущенное». С тех пор все постепенно становилось лучше. Я действительно доволен тем, чего достиг», – сказал Тэйвс.

37-летний игрок отметил, что воодушевлен возможностью надеть свитер «Джетс».

«В течение карьеры бывают такие моменты, когда некоторые вещи... я не хочу сказать, что ты пресыщаешься, но ты привыкаешь к этому и как бы успокаиваешься. Это один из моментов, который как бы возвращает меня к тому новому чувству, как будто тебя снова драфтуют, ты молодой парень», – сказал Джонатан Тэйвс .