Игроки «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента на церемонии награждения

Игроки «Локомотива» не трогали Кубок Континента во время церемонии награждения.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ярославский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ.

Согласно примете, хоккеисты не трогают трофей, чтобы избежать неудачи в плей-офф. Победитель регулярного чемпионата лишь один раз становился сильнейшим в плей-офф – в сезоне-2018/19 ЦСКА стал обладателем Кубка Континента и Кубка Гагарина.

Изображение: кадр из видео в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».