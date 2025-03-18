Игроки «Локомотива» не притронулись к Кубку Континента на церемонии награждения
Игроки «Локомотива» не трогали Кубок Континента во время церемонии награждения.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ярославский клуб впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ.
Согласно примете, хоккеисты не трогают трофей, чтобы избежать неудачи в плей-офф. Победитель регулярного чемпионата лишь один раз становился сильнейшим в плей-офф – в сезоне-2018/19 ЦСКА стал обладателем Кубка Континента и Кубка Гагарина.
Изображение: кадр из видео в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости