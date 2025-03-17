Алексей Морозов: «Поздравляю «Локомотив» с первым для клуба Кубком Континента. Команда с первых недель вышла на 1-е место, показывала стабильный хоккей»

Глава КХЛ Морозов поздравил «Локомотив» с завоеванием Кубка Континента.

Ярославский клуб стал победителем регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее «Локомотив» выиграл стартовый матч сезона-2024/25, победив «Металлург» (3:2) и впервые став обладателем Кубка Открытия.

«Поздравляю «Локомотив » и всех болельщиков команды с завоеванием первого для клуба Кубка Континента имени Виктора Васильевича Тихонова.

Ярославцы вслед за Кубком Открытия выиграли еще один трофей в сезоне, по праву став лучшей командой регулярного чемпионата. На всей его дистанции «Локомотив» показывал стабильный хоккей.

Команда с первых недель сезона вышла на первое место в турнирной таблице и заслуженно стала обладателем Кубка Континента», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.