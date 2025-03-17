Футбольный «Локомотив» поздравил команду Никитина с завоеванием Кубка Континента: «Лучшие! Желаем хоккейным братьям пополнить коллекцию Кубком Гагарина»

Футбольный «Локомотив» поздравил хоккейный с победой в регулярке КХЛ.

Ярославский «Локомотив» обыграл «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Континента. Кроме того, в стартовом матче сезона команда тренера Игоря Никитина выиграла Кубок Открытия.

«Лучшие! Поздравляем с историческим трофеем хоккейных братьев и желаем следом пополнить коллекцию Кубком Гагарина», – говорится в заявлении пресс-службы футбольного «Локомотива ».

Никитин о победе «Локомотива» в регулярке КХЛ: «Показатель работы, стабильности, фундамент. Не переоцениваем результат, но и не относимся «через губу»