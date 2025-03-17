Никитин о победе «Локомотива» в регулярке КХЛ: «Показатель работы, стабильности, фундамент. Не переоцениваем результат, но и не относимся «через губу»

Игорь Никитин оценил важность Кубка Континента для «Локомотива».

Ярославский клуб одержал победу над «Адмиралом » (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и впервые стал обладателем Кубка Континента.

– Парни сыграли хорошую игру, были заряжены. Понятно, что все мысли уже о 27‑м числе. Сделали шаг, готовимся через московские матчи к плей‑офф.

– Кубок Континента важен для вас?

– Я отношусь к нему как к результату процесса команды. Не переоцениваем, но и не относимся «через губу». Это показатель работы, стабильности, лишь фундамент.

– В этом сезоне с сентября вы шли первыми, не отпуская эту позицию. Почему? Ментальный рост?

– Это не просто ментальный рост команды, но и умение справляться с давлением, вниманием. В том году мы были сначала не готовы, нас это придавливало. В этом году сделали новый шаг.

– Сегодня Николаев сыграл третий матч. Останется на плей‑офф с командой?

– Останется. Посмотрим, как сделать лучше. Сегодня он сыграл достаточно для игрока четвертого звена. Все идет через практику.

– Каюмов, Иванов и Полунин дальше будут играть вместе?

– Варианты в жизни бывают разные. Мы давно видели эту тройку, сейчас так сложились обстоятельства. Это хороший пазл в общую копилку.

– Паник готов к плей‑офф?

– Рихард – часть команды. Мы не ждем от него чего‑то и не перегружаем его, но он достаточно времени в команде и должен все понимать. Однозначно, он мастер.

– Никулин закончил сезон?

– Если только какой‑то знахарь его подлечит (улыбается). Наверное, нет, уже все [закончил]. Это жизнь.

– Что с Алексеевым?

– Алексеев следующий матч будет играть, функционально его подтягивали.

– Начали готовиться к сопернику по плей‑офф, который уже известен?

– Готовимся тренерским штабом, но ребятам голову не забиваем. Разбора не было. Сегодня была другая задача, – сказал Игорь Никитин .