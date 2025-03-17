Никитин о победе «Локомотива» в регулярке КХЛ: «Показатель работы, стабильности, фундамент. Не переоцениваем результат, но и не относимся «через губу»
Ярославский клуб одержал победу над «Адмиралом» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ и впервые стал обладателем Кубка Континента.
– Парни сыграли хорошую игру, были заряжены. Понятно, что все мысли уже о 27‑м числе. Сделали шаг, готовимся через московские матчи к плей‑офф.
– Кубок Континента важен для вас?
– Я отношусь к нему как к результату процесса команды. Не переоцениваем, но и не относимся «через губу». Это показатель работы, стабильности, лишь фундамент.
– В этом сезоне с сентября вы шли первыми, не отпуская эту позицию. Почему? Ментальный рост?
– Это не просто ментальный рост команды, но и умение справляться с давлением, вниманием. В том году мы были сначала не готовы, нас это придавливало. В этом году сделали новый шаг.
– Сегодня Николаев сыграл третий матч. Останется на плей‑офф с командой?
– Останется. Посмотрим, как сделать лучше. Сегодня он сыграл достаточно для игрока четвертого звена. Все идет через практику.
– Каюмов, Иванов и Полунин дальше будут играть вместе?
– Варианты в жизни бывают разные. Мы давно видели эту тройку, сейчас так сложились обстоятельства. Это хороший пазл в общую копилку.
– Паник готов к плей‑офф?
– Рихард – часть команды. Мы не ждем от него чего‑то и не перегружаем его, но он достаточно времени в команде и должен все понимать. Однозначно, он мастер.
– Никулин закончил сезон?
– Если только какой‑то знахарь его подлечит (улыбается). Наверное, нет, уже все [закончил]. Это жизнь.
– Что с Алексеевым?
– Алексеев следующий матч будет играть, функционально его подтягивали.
– Начали готовиться к сопернику по плей‑офф, который уже известен?
– Готовимся тренерским штабом, но ребятам голову не забиваем. Разбора не было. Сегодня была другая задача, – сказал Игорь Никитин.
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