Свечников может сыграть против «Сан-Хосе». Форвард «Каролины» пропустил 3 матча из-за травмы
Андрей Свечников может сыграть против «Сан-Хосе» 21 марта.
24-летний форвард «Каролины» пропустил 3 матча из-за травмы верхней части тела.
«Посмотрим. У нас есть еще пару дней. Посмотрим, как он себя чувствует. Очевидно, что если он не будет тренироваться с нами, это будет сигналом, что, вероятно, он не сыграет.
Но сегодня утром он немного попробовал, так что прогресс есть», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор
В 63 играх сезона Свечников набрал 43 (18+25) балла при полезности «минус 8».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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