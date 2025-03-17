Свечников может сыграть против «Сан-Хосе». Форвард «Каролины» пропустил 3 матча из-за травмы

Андрей Свечников может сыграть против «Сан-Хосе» 21 марта.

24-летний форвард «Каролины» пропустил 3 матча из-за травмы верхней части тела.

«Посмотрим. У нас есть еще пару дней. Посмотрим, как он себя чувствует. Очевидно, что если он не будет тренироваться с нами, это будет сигналом, что, вероятно, он не сыграет.

Но сегодня утром он немного попробовал, так что прогресс есть», – сказал главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд′Амор

В 63 играх сезона Свечников набрал 43 (18+25) балла при полезности «минус 8».