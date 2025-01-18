Ахо, Бринд’Амор и Эрик Стаал вошли в 1-ю сборную «Каролины» за 25 лет, Фрэнсис, Ирбе и Джордан Стаал – во 2-ю. Свечников не попал в список

Себастьян Ахо, Род Бринд’Амор и Эрик Стаал – в 1-й сборной «Каролины» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Лидер «Харрикейнс» по очкам среди россиян (после переезда клуба в Роли) Андрей Свечников (349 баллов в 452 играх в регулярных чемпионатах НХЛ) в список не попал.

Первая команда «Каролины»

Нападающие: Себастьян Ахо , Род Бринд’Амор , Эрик Стаал ;

Защитники: Джейккоб Слэвин, Глен Уэсли;

Вратарь: Кэм Уорд ;

Вторая команда «Каролины»

Нападающие: Рон Фрэнсис, Джордан Стаал, Джастин Уильямс;

Защитники: Джастин Фолк, Брет Хедикэн;

Вратарь: Артур Ирбе.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В субботу будут названы символические сборные «Вашингтона».