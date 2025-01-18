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  • Ахо, Бринд’Амор и Эрик Стаал вошли в 1-ю сборную «Каролины» за 25 лет, Фрэнсис, Ирбе и Джордан Стаал – во 2-ю. Свечников не попал в список
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Ахо, Бринд’Амор и Эрик Стаал вошли в 1-ю сборную «Каролины» за 25 лет, Фрэнсис, Ирбе и Джордан Стаал – во 2-ю. Свечников не попал в список

Себастьян Ахо, Род Бринд’Амор и Эрик Стаал – в 1-й сборной «Каролины» за 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Лидер «Харрикейнс» по очкам среди россиян (после переезда клуба в Роли) Андрей Свечников (349 баллов в 452 играх в регулярных чемпионатах НХЛ) в список не попал. 

Первая команда «Каролины»

Нападающие: Себастьян Ахо, Род Бринд’Амор, Эрик Стаал;

Защитники: Джейккоб Слэвин, Глен Уэсли;

Вратарь: Кэм Уорд;

Вторая команда «Каролины»

Нападающие: Рон Фрэнсис, Джордан Стаал, Джастин Уильямс;

Защитники: Джастин Фолк, Брет Хедикэн;

Вратарь: Артур Ирбе. 

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

В субботу будут названы символические сборные «Вашингтона».  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДжастин Уильямс
logoСебастьян Ахо
logoДжастин Фолк
logoКаролина
logoДжейккоб Слэвин
logoНХЛ
logoБрет Хедикэн
logoРод Бринд′Амор
logoКэм Уорд
logoРон Фрэнсис
logoДжордан Стаал
рейтинги
logoЭрик Стаал
Артур Ирбе
logoАндрей Свечников
Глен Уэсли
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