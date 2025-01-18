Ахо, Бринд’Амор и Эрик Стаал вошли в 1-ю сборную «Каролины» за 25 лет, Фрэнсис, Ирбе и Джордан Стаал – во 2-ю. Свечников не попал в список
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.
Лидер «Харрикейнс» по очкам среди россиян (после переезда клуба в Роли) Андрей Свечников (349 баллов в 452 играх в регулярных чемпионатах НХЛ) в список не попал.
Первая команда «Каролины»
Нападающие: Себастьян Ахо, Род Бринд’Амор, Эрик Стаал;
Защитники: Джейккоб Слэвин, Глен Уэсли;
Вратарь: Кэм Уорд;
Вторая команда «Каролины»
Нападающие: Рон Фрэнсис, Джордан Стаал, Джастин Уильямс;
Защитники: Джастин Фолк, Брет Хедикэн;
Вратарь: Артур Ирбе.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
В субботу будут названы символические сборные «Вашингтона».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий