Данис Зарипов объяснил, почему у него есть опасения за «Ак Барс» в плей-офф КХЛ.

– В каком состоянии «Ак Барс» подходит к плей-офф? В прошлом матче, например, было поражение в Казани от «Витязя» (1:2 ОТ).

– Я как бывший игрок «Ак Барса», конечно же, буду поддерживать ребят. Но есть небольшие опасения – как-то присутствует дисбаланс в игре. То пару матчей проведут хорошо, то в нескольких матчах случается провальчик.

Но будем исходить из позитивных тенденций. Команда в принципе играет довольно-таки неплохо. Я уверен, сейчас есть время, и они подтянут все минусы, устранят недостатки в обороне. И к плей-офф подойдут в очень хорошей форме, где покажут хороший результат, – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.