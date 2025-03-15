Лучевников об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватило собранности. Вышли расхлябанно, в 3-м периоде поняли, что пахнет жареным, включились. Не заслужили сегодня 2 очка»
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ из Казани проиграл «Витязю» в овертайме со счетом 1:2.
– Были моменты, должны были их реализовывать. Для победы не хватило собранности. Вышли расхлябанно, а в третьем периоде поняли, что пахнет жареным. Включились, сравняли счет, но не заслужили сегодня два очка.
– Как настраиваетесь на два последних матча регулярки?
– Есть время перевести дух, залечить болячки. Впереди – решающий выезд подготовки к плей-офф.
– «Витязь» уже не решает никаких турнирных задач. Не было ощущения, что соперник действовал раскованнее?
– Конечно, так и есть. Когда ребятам нечего терять, – они играют в свое удовольствие, делают тонкие передачи. Надо было сыграть с ними пособраннее, пожестче.
– Поддержка болельщиков сегодня понравилась?
– У нас всегда отличная поддержка болельщиков. Жаль, что мы так часто их огорчаем в последнее время. Постараемся исправить это.
– Какие впечатления от тематического матча, от специальных свитеров?
– Думаю, болельщикам все понравилось. Пошили красивую форму, отобразили национальный колорит. Нужно почаще устраивать такие события, – сказал защитник «Ак Барса» Константин Лучевников.
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