Марченко об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватило настойчивости. Проснулись только к третьему периоду. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет»

Алексей Марченко считает, что «Ак Барсу» не хватило настойчивости в матче КХЛ.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ из Казани проиграл «Витязю» в овертайме со счетом 1:2.

– В целом не очень хорошая игра с нашей стороны. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет.

– Чего не хватило команде для победы?

– Настойчивости. Не очень агрессивно играли перед вратарем соперника. Проснулись только к третьему периоду.

– Как будет проходить подготовка к последним двум матчам регулярки?

– Разберем ошибки. Надо выходить и выигрывать.

– Как вам атмосфера на арене?

– Здорово, атмосфера праздника должна понравится болельщикам, – сказал защитник «Ак Барса » Алексей Марченко .