Марченко об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватило настойчивости. Проснулись только к третьему периоду. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет»
Алексей Марченко считает, что «Ак Барсу» не хватило настойчивости в матче КХЛ.
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ из Казани проиграл «Витязю» в овертайме со счетом 1:2.
– В целом не очень хорошая игра с нашей стороны. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет.
– Чего не хватило команде для победы?
– Настойчивости. Не очень агрессивно играли перед вратарем соперника. Проснулись только к третьему периоду.
– Как будет проходить подготовка к последним двум матчам регулярки?
– Разберем ошибки. Надо выходить и выигрывать.
– Как вам атмосфера на арене?
– Здорово, атмосфера праздника должна понравится болельщикам, – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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