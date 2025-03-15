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  • Марченко об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватило настойчивости. Проснулись только к третьему периоду. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет»
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Марченко об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватило настойчивости. Проснулись только к третьему периоду. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет»

Алексей Марченко считает, что «Ак Барсу» не хватило настойчивости в матче КХЛ.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ из Казани проиграл «Витязю» в овертайме со счетом 1:2.

– В целом не очень хорошая игра с нашей стороны. Из плюсов отмечу только то, что смогли сравнять счет.

– Чего не хватило команде для победы?

– Настойчивости. Не очень агрессивно играли перед вратарем соперника. Проснулись только к третьему периоду.

– Как будет проходить подготовка к последним двум матчам регулярки?

– Разберем ошибки. Надо выходить и выигрывать.

– Как вам атмосфера на арене?

– Здорово, атмосфера праздника должна понравится болельщикам, – сказал защитник «Ак Барса» Алексей Марченко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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